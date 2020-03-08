Коронавирус: в мире зафиксировали 4 тысячи новых случаев заражения за сутки

Число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тысячи 858 человек по состоянию на вечер минувшей субботы, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 тысяч 651 случаев приходилось на материковый Китай.

В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24207, увеличившись за сутки на 4 тысячи случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3560, на материковой части Китая скончались 3070 человек.

В Южной Корее зарегистрировано 7041 больной, скончались 42, в Италии - 5883, скончались 233, в Иране - 5823, скончались 145, в Японии - 1100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 13, Франции - 949, скончались 16, Германии - 639, Испании - 374, скончались восемь, США - 213, скончались 19, Великобритания - 209, скончались двое, Нидерландах - 188 скончался один, Швейцарии - 182, скончался один, Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, скончались двое, Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тысяч человек выздоровели.