Коронавирус в психиатрической больнице: село Стрелечье закрыли на карантин

Это контрольно-пропускной пункт в Стрелечье. В селе проживает тысяча жителей, сейчас оно закрыто на карантин. На въезде установили блокпост. Колеса машин, которые заезжают, обрабатывают антисептиком, у людей проверяют температуру. Уехать или заехать в село могут только местные, полицейские и медработники. Люди, которые живут в селе, переживают, что в магазинах могут закончиться продукты.

Владимир Юрьев, житель села Стрелечье:

На нашей стороне два магазина, очередь стояла тридцать человек, и пока я за ней ездил, два три часа, раскупили все, даже картошку, которую никто раньше не покупал.

Карантин в селе ввели из-за вспышки коронавируса в областной психиатрической больнице, расположенной в Стрелечье. Там подтверждено 11 случаев инфицирования Ковид. Среди больных - пациенты психбольницы и трое медиков. Заболел коронавирусом и полицейский, его родственники работают в этой больнице. Предварительно, болезнь внесла санитарка медучреждения. Сейчас женщина находится на самоизоляции. Сергей Перов везет в село хлеб в два магазина.

Сергей Перов, водитель:

Не боитесь в зараженное село ехать? - (Смеется) Я работаю, спортом занимаюсь, меня это не берет. Я в маске, ручки мою как-то берегусь.

Психиатрическую больницу, в которой зафиксировали вспышку коронавируса, закрыли на обсервацию, только медикам позволяют ездить домой. Чтобы проверить обстановку в населенном пункте, утром в село приехали представители обладминистрации.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА:

Ніхто не впевнений, що всі виїжджають здорові, тому і просимо їх залишатися без контакту з людьми, ми сьогодні завершуємо тестування, щоб переконатися, що вірус не пошириться за межі населеного відділу.

Чиновники пообещали наладить доставку продуктов и медикаментов в село. Ведь в Стрелечьем нет аптеки, ее планируют сделать мобильную. По словам Тараса Пастуха, в медучреждении сейчас проводят массовое тестирование на коронавирус. Результаты будут готовы в течение суток. Всего планируют протестировать более тысячи человек.