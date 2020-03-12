Коронавирус: в Словакии закрывают все аэропорты, в Чехии ввели чрезвычайное положение

12 марта 2020 г. 16:40
Источник: Новое Время
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини принял решение о закрытии пограничных пунктов для иностранцев и всех трех международных аэропортов, сообщает Zilinak.

В связи с угрозой коронавируса ввели 14-дневный карантин — закрываются школы, спортивные и развлекательные центры. Торговые центры будут работать только в будние дни.

В Словакии на сегодняшний день зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения.

Как сообщает Радио Прага, правительство Чехии объявило чрезвычайное положение в стране сроком на 30 дней.

В Чехии с 14 марта будет закрыто большинство пограничных переходов с Германией и Австрией. Также запрещается въезд в Чехию гражданам стран, где находятся очаги эпидемии, а также выезд в эти страны.

В Чехии зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом, еще 143 — под подозрением.

В мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 126 тыс. человек. Коронавирус выявили в более 110 странах, включая Украину.

В мире объявили пандемию в связи с коронавирусом.

 

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