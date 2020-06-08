Коронавирус в Украине: количество новых случаев снижается

В Украине за последние сутки зафиксировали 464 новых случаев COVID-19. Таким образом число новых случаев снижается второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в стране с начала пандемии уже подтвердили 27 462 случаев коронавируса. При этом 12 195 человек выздоровели, из которых 141 - за последние сутки. Умерли от COVID-19 797 человек, в том числе 9 в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили в Киеве (72), Закарпатской (64) и Черновицкой областях (59). Нет новых случаев в 8 областях: Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской.

Лидерами по числу подтвержденных случаев COVID-19 является Черновицкая область (3698 случаев), Киев (3490) и Львовская область (2162).

Отметим, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.