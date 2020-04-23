Коронавирус в Украине: количество заболевших превысило 7 тысяч

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, за сутки зафиксированы 578 новых случаев. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

Всего случаи подтверждены: