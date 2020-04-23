Коронавирус в Украине: количество заболевших превысило 7 тысяч

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, за сутки зафиксированы 578 новых случаев. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.
На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 100 человек, в том числе один ребенок.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме
Всего случаи подтверждены:
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Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)
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Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)
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Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)
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Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)
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Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)
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Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)
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Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)
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Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)
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г. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)
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Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)
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Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)
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Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)
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Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
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Николаевская обл. - 99 случаев;
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Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)
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Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
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Ривненская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)
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Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)
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Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)
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Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)
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Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)
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Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)
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Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)
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Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)
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Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).