Коронавирус в Украине: количество заболевших превысило 7 тысяч

23 апреля 2020 г. 9:57
Источник: Укринформ
1 просмотр

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждены 7170 случаев заболевания COVID-19, за сутки зафиксированы 578 новых случаев. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общей сложности 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

Всего случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 353 случая (45 выздоровели)
  • Волынская обл. - 188 случаев (17 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 186 случаев (11 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 21 случай (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 304 случая (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 230 случаев (22 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 146 случаев (21 выздоровел)
  • Ивано-Франковская область - 644 случая (27 выздоровели)
  • г. Киев - 1059 случаев (45 выздоровели)
  • Киевская обл. - 451 случай (33 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 258 случаев (31 выздоровел)
  • Львовская обл. - 282 случая (32 выздоровели)
  • Луганская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 99 случаев;
  • Одесская обл. - 161 случай (3 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 161 случай (12 выздоровели)
  • Ривненская обл. - 396 случаев (29 выздоровели)
  • Сумская обл. - 89 случаев (28 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 499 случая (38 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 101 случай (6 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 77 случаев (10 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 61 случай (7 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 220 случаев (34 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1140 случаев (36 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 17 случаев (3 выздоровели).

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53