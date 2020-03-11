Коронавирус в Украине: в Киеве закрывают школы и вводят запрет на массовые мероприятия

11 марта 2020 г. 12:12
Источник: РБК-Украина
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Карантин в Киеве из-за коронавируса вводится 12 марта, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрирован ни однин случай заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта", - отметил он.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также в Киеве ограничат проведение массовых мероприятий. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-моллах.

 

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