Коронавирус в Украине: выздоровевшим планируют давать "паспорт здоровья"

В Украине могут начать выдавать "паспорта здоровья", свидетельствующие о том, что человек переболел COVID-19 и приобрел к нему иммунитет. Такие документы введут, если их будет рекомендовать ВОЗ. Об этом заявила глава Гостуризма Марьяна Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если это будет внедрено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет внедрено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока что не имеет", - заявила Олеськив.

Глава Гостуризма также добавила, что сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма. В них войдут такие правила как: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях общепита, невозможность доступа к еде самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничение относительно бассейнов и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

Работа хостелов тоже изменится – в ближайшее время они не должны заселять по несколько человек в одну комнату.

"Относительно транспорта сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочных мест, масок, дезинфекторов. Если брать авиаиндустрию, то много кто говорит, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель Ryanair сказал, что это все ерунда и что так не будет, все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - добавила Олеськив.