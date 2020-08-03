Коронавирус в Украине: за сутки диагноз подтвердили у 990 человек

03 августа 2020 г. 10:07
Источник: ZN.UA
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По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине 73 158 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь выявили у 990 человек. При этом 39 876 - выздоровели, 1 738 - умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Минздрава. 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 2815 случаев;
  • Волынская область - 3949 случаев;
  • Днепропетровская область - 1438 случаев;
  • Донецкая область - 898 случаев;
  • Житомирская область - 1948 случаев;
  • Закарпатская область - 5318 случаев;
  • Запорожская область - 846 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4914 случаев;
  • Кировоградская область - 711 случаев;
  • г. Киев - 8554 случая;
  • Киевская область - 3845 случаев;
  • Львовская область - 9921 случай;
  • Луганская область - 128 случаев;
  • Николаевская область - 642 случая;
  • Одесская область - 3482 случая;
  • Полтавская область - 459 случаев;
  • Ровенская область - 6270 случаев;
  • Сумская область - 541 случай;
  • Тернопольская область - 3113 случаев;
  • Харьковская область - 3950 случаев;
  • Херсонская область - 230 случаев;
  • Хмельницкая область - 1189 случаев;
  • Черновицкая область - 6143 случая;
  • Черкасская область - 954 случая;
  • Черниговская область - 900 случаев.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 3 августа 2020 в Центр поступило 1072 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 126 311 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава. 

 

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