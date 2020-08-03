Коронавирус в Украине: за сутки диагноз подтвердили у 990 человек

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине 73 158 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь выявили у 990 человек. При этом 39 876 - выздоровели, 1 738 - умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Минздрава.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
"По состоянию на утро 3 августа 2020 в Центр поступило 1072 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 126 311 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.