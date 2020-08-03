Коронавирус в Украине: за сутки диагноз подтвердили у 990 человек

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине 73 158 случаев заболевания коронавирусом. За сутки болезнь выявили у 990 человек. При этом 39 876 - выздоровели, 1 738 - умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2815 случаев;

Волынская область - 3949 случаев;

Днепропетровская область - 1438 случаев;

Донецкая область - 898 случаев;

Житомирская область - 1948 случаев;

Закарпатская область - 5318 случаев;

Запорожская область - 846 случаев;

Ивано-Франковская область - 4914 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

г. Киев - 8554 случая;

Киевская область - 3845 случаев;

Львовская область - 9921 случай;

Луганская область - 128 случаев;

Николаевская область - 642 случая;

Одесская область - 3482 случая;

Полтавская область - 459 случаев;

Ровенская область - 6270 случаев;

Сумская область - 541 случай;

Тернопольская область - 3113 случаев;

Харьковская область - 3950 случаев;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1189 случаев;

Черновицкая область - 6143 случая;

Черкасская область - 954 случая;

Черниговская область - 900 случаев.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 3 августа 2020 в Центр поступило 1072 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 126 311 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.