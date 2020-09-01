Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 2088 новых случаев заболевания

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 123 303. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерло 48 инфицированных, всего с начала эпидемии недуг унес жизни 2 605 украинцев.

По обновленным данным, выздоровели уже 57 802 человека. За последние сутки выздоровело 688 пациентов.





Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Харьковской области (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), городе Киеве (176) и Ивано-Франковской области (169).



