Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 2088 новых случаев заболевания

01 сентября 2020 г. 10:05
Источник: Укринформ
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В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 123 303. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерло 48 инфицированных, всего с начала эпидемии недуг унес жизни 2 605 украинцев.

По обновленным данным, выздоровели уже 57 802 человека. За последние сутки выздоровело 688 пациентов.


Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Харьковской области (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180), городе Киеве (176) и Ивано-Франковской области (169).

 


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