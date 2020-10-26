Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 5426 новых случаев заболевания

В Украине за сутки подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Лидером по суточному приросту стала Харьковская область - здесь подтвердили 478 новых случаев. Также в числе регионов с самым большим приростом попали Одесская (+348), Житомирская (+345), Львовская (+335) области. В Киеве за сутки подтвердили 308 новых случаев.

За сутки было проведено 33 771 тестирование на коронавирус. Из них 28 779 - методом ПЦР, 4992 - методом ИФА.

Всего с начала пандемии в Украине выявили уже 348 924 заболеваний COVID-19. Умерли 6464 человека (+73), выздоровели 142 537 (+1029). Активными больными остаются 199 923 пациента.