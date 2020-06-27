Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 948 новых случаев

27 июня 2020 г. 10:30
Источник: РБК-Украина
6 просмотров

По состоянию на утро 27 июня зафиксировано 42 065 случаев, из них 948 только за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Умерли с начала эпидемии 1 086 человек, выздоровели 18 299. На сегодня зафиксировано 22 680 активных случаев.

Антилидером остается Львовская область с 5 004 случая - прирост за сутки составил 168 случаев. Далее идут Киев с 4 886 случаев (+ 140), Черновицкая область с 4 641 (+ 49), Ровенская область 3 475 (+ 111).

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53