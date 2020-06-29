Коронавирус в Украине: заболеваемость идет на спад

По состоянию на 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 43 628 случаев COVID-19, за сутки - 646 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения коронавірусної болезни.

По данным системы мониторинга, за сутки выздоровели от коронавируса 93 пациента, в общей сложности выздоровевших - 19 027. Умерли за прошедшие сутки 18 человек, с начала эпидемии - 1 147. Количество людей с подозрением на инфицирование коронавирусом на утро 29 июня - 8 742, за сутки не выявлено ни одного нового подозрения.

Больше всего новых больных COVID-19 выявлено во Львовской области - 115, всего с начала эпидемии 5 292 больных. В г. Киев выявлено 45 новых случаев, всего - 4 980. В Черновицкой области - 59 новых случаев, а с начала эпидемии заболели 4 745 человек.

Как сообщалось, по состоянию на воскресенье, 28 июня, в Украине лабораторно подтверждено 42 982 случая COVID-19, за сутки - 917 новых случаев. 27 июня в Украине за сутки было 948 новых случаев. 26 июня количество больных за сутки впервые превысило тысячу.