Коронавирус впервые зафиксировали в Молдове

08 марта 2020 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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В Молдове зафиксировали первый случай коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны в воскресенье, 8 марта.

Накануне коронавирус обнаружили у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в стратегическое больничное учреждение с аэропорта.

"Она страдает от нескольких хронических заболеваний: диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии. Человек был доставлен в медицинское учреждение из аэропорта службой 112 в тяжелом состоянии с двусторонней бронхопневмонией с острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем, общей слабостью", - сказано в сообщении.

Уже сегодня в Молдове состоится внеочередное заседание правительства по вопросам общественного здравоохранения.

Напомним, что сто новых случаев коронавируса зафиксированы в Испании. Количество заразившихся в стране достигло 525.

При этом на сегодня от коронавируса в Испании скончались 10 человек.

Также сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек.

Всего с начала эпидемии подтверждены более 80,6 тысячи случаев заражения COVID-19 и 3097 смертей.

 

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