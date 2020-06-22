Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые

22 июня 2020 г. 17:14
Источник: Цензор.нет
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Группа ученых пришла к выводу, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться стабильным в речной воде до 25 дней, что существенно увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Препринт исследования, проведенного учеными из учреждений Великобритании и Польши, опубликован на сайте medRxiv 20 июня.

"Мы установили, что вирус может оставаться стабильным в воде до 25 дней, а относительный риск в воде, загрязненной фекалиями, в конкретной стране зависит от состояния окружающей среды", – сказано в аннотации.

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