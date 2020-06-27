Коронавирусные антирекорды не связаны с увеличением количества тестирований - Степанов

Данные относительно роста уровня заболеваемости COVID-19 не следует связывать только с увеличением количества тестирований. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

«Кроме увеличения количества тестов, которое происходит по утвержденному механизму, мы наблюдаем, во-первых, увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни. Во-вторых, мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций, то есть, человек с коронавирусом, у которого тяжелое течение болезни, оказывается в больнице. Как следствие, мы видим увеличение количества пневмоний. Это все происходит в июне, в период, когда количество пневмоний существенно падает в стране, потому что это лето», - отметил Степанов.

Поэтому, отметил министр, не стоит верить в миф, который распространяют некоторые «эксперты», о том, что количество случаев заболевания возросло лишь потому, что увеличилось количество тестирований.

«Так, если сравнить начало апреля, то это было 200-300 тестирований в сутки, а сегодня это около 12-14 тысяч тестирований, которые мы делаем в сутки», - сказал чиновник.

Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев соблюдать простейшие правила карантина: носить маски в общественных местах и ​​соблюдать дистанцию.

Как сообщалось, по состоянию на 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 42065 случаев COVID-19, в частности 948 за сутки.