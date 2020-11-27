Коронавирусом заражают бессимптомные больные: врач объяснил, кому и почему нужно носить маски

Во время пандемии коронавируса защитные маски нужно носить всем — как больным, так и здоровым людям. Это связано с особенностью течения коронавирусной болезни.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский на своем сайте.

Ранее Евгений Комаровский отмечал, что маска нужна только больному, чтобы не заражать здоровых. Впрочем, по словам врача, касательно масок за время коронавирусной пандемии произошел серьезный пересмотр позиции медицинской науки.

"Фактически с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, которая декларировала, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе. Но относительно коронавируса — выяснилась его странная особенность: человек, больной COVID-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус активно размножается три-два дня до симптомов и еще день после появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус", — говорит Комаровский.

Именно поэтому, по словам врача, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здравоохранения принципиально изменила свое отношение к маскам.

"Если невозможно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразный. Поэтому — будете ли вы в помещении или на улице — если расстояние между людьми менее полутора метров, то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ребенком выходит погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно", — пояснил Евгений Комаровский .

Но маски, добавил Комаровский, нужно носить правильно — любая маска должна закрывать нос.

"Одновременно нужно понимать, что маска — любая, хоть марлевая, хоть тканевая — не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет с легкостью заражать кого угодно", — добавил врач.