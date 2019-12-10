Космический корабль Джефа Безосса отправят в суборбитальный полет

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, сегодня запустит космический корабль New Shepard для суборбитального полета.

"Blue Origin, частная аэрокосмическая компания, которая была основана миллиардером Джеффом Безосом, запустит во вторник 10 декабря космический корабль с научными экспериментами и тысячами листовок от детей, если это позволят сделать погодные условия", - говорится в сообщении.

Космический корабль New Shepard будет запущен с космодрома компании в Техасе в 16.30 (по киевскому времени) для осуществления суборбитальный полет NS-12.

В самой компании отметили, что текущие погодные условия не столь благоприятны, как этого хотелось бы, но их мониторинг продолжается.

Отмечается, что этот полет станет уже 12-м для космического корабля модели New Shepard от Blue Origin и 6-м для этого конкретного корабля.

Первый полет был совершен в декабре 2017 года.