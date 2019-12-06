Козловский - в марте, а Бабкин - в ноябре. Знаменитости снялись для календаря в поддержку животных

Принять участие в социальном фотопроекте известные украинцы решили, чтобы привлечь внимание общества к проблемам бродячих кошек и собак. А их куча, говорят звезды и инициаторы проекта. От жестокого обращения с животными до большого количества бродячих четверолапых на улицах. Певец Виталий Козловский и кот Василек - герои марта в социальном календаре на 2020-й год. Артист говорит - на съемки согласился не раздумывая.

Виталий Козловский, певец:

Люди можуть за себе постояти, я зараз тільки не кажу про дітей. А от тварини вони напряму залежні від нас. Хочу всіх закликати. І закликаю до того, щоб ми виділяли в тиждень хоча б 5 хвилин і допомагали тваринам, які потребують нашої уваги і допомоги, особливо зимою.

Самое главное - показать, что современное общество должно быть человечным, подчеркивают участники и организаторы проекта "Take a Pet". Еще 4 года назад он ограничивался выставкой в ​​харьковском театре, теперь - стал всеукраинским.

Юлия Тарасова, покупательница социального календаря:

Это очень круто, что у нас есть приюты, в Харькове, в Киеве и в других городах, но которые, к сожалению, не финасируются должным образом. Я тоже лично призываю всех, посещайте эти приюты, там очень много классных животных.

Александра Малиновская, основательница социального проекта:

В этом году мы делаем календарь совместно с Гостомельским приютом для животных. Он не финансируется ни городскими, ни муниципальными, ни бюджетными, никакими организациями, ни грантовыми. Он живет исключительно за счет небезразличных людей, то есть нас. Наша задача помочать таким приютам, популяризировать их, и помочать пристраивать тех животных, которые там находятся.

Средства от продажи социальных календарей пойдут на развитие Гостомельского приюта для четверолапых в Киеве.