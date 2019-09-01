 

КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

01 сентября 2019 г. 13:43
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С сегодняшнего дня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил будут работать по осеннему графику.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск людей и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30», - сказано в сообщении ГПСУ.

Напомним, с 1 июня КПВВ на Донбассе работали по летнему графику, который предусматривал  пропускной режим с 06.00 до 20.00.

 

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