КПВВ на Донбассе перешли на весенний график работы

Сегодня, 1 марта, согласно распоряжению Командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на весенний график работы.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, с сегодняшнего дня контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

В связи с этим пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.