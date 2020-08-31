КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний режим работы с 1 сентября. Карантинные ограничения будут действовать и далее. Об этом в понедельник, 31 августа сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что в связи с переходом на осенний график работы КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.

Кроме того, в ООС отметили, что пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. В то же время с оккупированной территории все прибывшие должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

При этом пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и тех, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно.