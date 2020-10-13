КПВВ "Станица Луганская" с 15 октября закрывают на две недели

13 октября 2020 г. 15:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября будет закрыт в связи с карантином, сообщает общественная организация "Донбасс SOS".

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - сообщили "Донбасс SOS" в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что возможно также продление карантинных мер, а необходимость срочно проезда - по причине смерти близких, срочной операции и т.д. - будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Государственной пограничной службой Украины.

 

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