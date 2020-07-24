КПВВ возле Донецка будет работать только два дня в неделю

24 июля 2020 г. 14:47
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Пророссийские боевики на Донбассе будут пропускать людей через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) по коридору Еленовка - Новотроицкое два дня в неделю. Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что так называемый "гуманитарный коридор" на въезд и выезд из оккупированных районов Донецкой области будет работать по понедельникам и пятницам. На ближайшее время сохранится именно такой график.

Украинская сторона отмечает, что боевики пропускают не всех граждан. По словам помощницы начальника Донецкого пограничного отряда - начальника пресс-службы Валерии Карпиленко, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированные районы направились более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.

Отметим, боевики выпускают только людей с пропиской на подконтрольной Украине территории. На территорию ОРДО можно попасть только по заранее согласованными спискам с обязательной двухнедельной обсервацией из-за пандемии коронавируса.

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