Красивые и легкие - обои из пробки®

26 июля 2018 г. 17:35
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Натуральные природные материалы или аналоги, имитирующие их, все больше и больше внедряются в современный интерьер загородных домов и городских квартир. Примером одного из них прекрасно служат пробковые обои, так полюбившиеся дизайнерам-оформителям, ведь они как нельзя лучше подходят как для домов, так и офисных помещений, создавая комфорт и уют.

Стили совершенно разного направления (кантри, экзотика, лофт, модерн и другие) создаются благодаря отличному сочетанию пробковых обоев и отделки из камня или древесины. Эта отделка прекрасно впишется в детскую комнату, гостиную, холл, спальню и станет главным украшением помещения. Сегодня можно прочитать массу положительных статей о пробковых обоях в интерьере и найти интересное дизайнерское решения для своего дома.

Благодаря пористой структуре пробковых обоев достигаются их главные качества:

  • высокопрочные;
  • легкие;
  • теплоизолирующие;
  • звукоизолирующие.

Виды пробковых настенных покрытий

Натуральная пробка, добываемая из коры пробкового дуба, служит основой для изготовления обоев. Португалия, Испания, Италия, африканские страны – родина этого материала. Фирмы-производители изделий из пробки в основном расположены в странах Европы. Это Португалия (основная страна-поставщик и изготовитель), Швейцария, Германия, Италия. В цехах заводов пробковая кора измельчается и прессуется под воздействием высоких температур и давления. За счет смолы, выделяемой в результате опрессовки и теплового воздействия, мелкие частички пробки склеиваются, образуя сплошное полотно. Этот вариант называют безосновным, потому что в нем отсутствуют посторонние материалы.

Иногда это полотно накладывается на подложку в виде флизелина или плотной бумаги, такие варианты пользуются большой популярностью среди покупателей. Часто такие обои красят, наносят защитный слой: это может быть пропитка воском, покрытие «дышащим» лаком в целях предотвращения попадания влаги. Что касается самих мелких элементов пробки, они очень хрупкие и дорогие, поэтому в производстве как отдельный строительный материал используются крайне редко.

Различают следующие виды обоев из пробки:

  • Самоклеящиеся. Укладываются на гладкую очищенную поверхность. Выпускаются на подложке.
  • Бумажная или флизелиновая основа подложки. Длина в рулоне от 5,5 до 10 метров. Ширина от 0,3 до 1 метра. Толщина покрытия 2-3,5 миллиметра. Основные качества: гибкость, прочность, легкость наклейки.
  • Пробка в плитках. Основная толщина 3-5,5 миллиметра. Соотношение ширины и длины 30х60 сантиметров. Стоимость плиточных обоев значительно превышает стоимость рулонных.
  • Пробковые без подложки. Очень хрупкие. В рулоне 5,5 метра длины.

Плюсы и минусы использования пробки

Достоинства пробковых обоев:

  • Долговечные. Срок годности не менее 10 лет.
  • Огнеустойчивость. Негорючи, выделения вредных веществ не происходит.
  • Невосприимчивы к свету и теплу, поэтому выцветание им не грозит.
  • Уникальная имитация натуральной древесины.
  • Повышенная звукоизоляция и теплоизоляция, благодаря которой поддерживается идеальный баланс климата в помещении.
  • Экологически безопасны, не вызывают аллергические реакции и проблемы дыхательной системы, так как совсем не задерживают пыль.
  • Не впитывают запах.
  • Наличие бактерицидного свойства.
  • Не требуют специального ухода и уборки.
  • Отличное сочетание с другими отделочными материалами.
  • Эстетически красиво.

Недостатки пробковых обоев:

  • Высокая цена. Однако долговечность сполна компенсирует этот несущественный минус.
  • Неудобство оклейки в сочетании с необходимостью идеально гладкой поверхности и специального клеящего вещества. Требуются концентрация и внимание в процессе работы.
  • Затруднения в последующем ремонте поверхности стен вследствие слишком плотного прилегания пробковых обоев.
  • Узкий спектр цветов и оттенков, что обусловлено одной цветовой гаммой древесины.
  • Уязвимость к влаге. Защитное покрытие является предметом первой необходимости!
  • Достаточно хлопотная и затратная установка исключительно пробковых обоев (не плитка, без подложек).

Итак, разобрав все преимущества и недостатки такого рода отделки стен, различные нюансы ремонта, можно прийти к выводу: на этот практически новый, эстетически красивый, экологически безопасный вид обоев определенно стоит обратить внимание при выборе строительных материалов для ремонта. Ведь он станет объектом восхищения не только домашних, но и гостей, и будет радовать вас не один десяток лет благодаря своему высокому качеству.

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