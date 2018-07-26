Красивые и легкие - обои из пробки®

Натуральные природные материалы или аналоги, имитирующие их, все больше и больше внедряются в современный интерьер загородных домов и городских квартир. Примером одного из них прекрасно служат пробковые обои, так полюбившиеся дизайнерам-оформителям, ведь они как нельзя лучше подходят как для домов, так и офисных помещений, создавая комфорт и уют.

Стили совершенно разного направления (кантри, экзотика, лофт, модерн и другие) создаются благодаря отличному сочетанию пробковых обоев и отделки из камня или древесины. Эта отделка прекрасно впишется в детскую комнату, гостиную, холл, спальню и станет главным украшением помещения. Сегодня можно прочитать массу положительных статей о пробковых обоях в интерьере и найти интересное дизайнерское решения для своего дома.

Благодаря пористой структуре пробковых обоев достигаются их главные качества:

высокопрочные;

легкие;

теплоизолирующие;

звукоизолирующие.

Виды пробковых настенных покрытий

Натуральная пробка, добываемая из коры пробкового дуба, служит основой для изготовления обоев. Португалия, Испания, Италия, африканские страны – родина этого материала. Фирмы-производители изделий из пробки в основном расположены в странах Европы. Это Португалия (основная страна-поставщик и изготовитель), Швейцария, Германия, Италия. В цехах заводов пробковая кора измельчается и прессуется под воздействием высоких температур и давления. За счет смолы, выделяемой в результате опрессовки и теплового воздействия, мелкие частички пробки склеиваются, образуя сплошное полотно. Этот вариант называют безосновным, потому что в нем отсутствуют посторонние материалы.

Иногда это полотно накладывается на подложку в виде флизелина или плотной бумаги, такие варианты пользуются большой популярностью среди покупателей. Часто такие обои красят, наносят защитный слой: это может быть пропитка воском, покрытие «дышащим» лаком в целях предотвращения попадания влаги. Что касается самих мелких элементов пробки, они очень хрупкие и дорогие, поэтому в производстве как отдельный строительный материал используются крайне редко.

Различают следующие виды обоев из пробки:

Самоклеящиеся. Укладываются на гладкую очищенную поверхность. Выпускаются на подложке.

Бумажная или флизелиновая основа подложки. Длина в рулоне от 5,5 до 10 метров. Ширина от 0,3 до 1 метра. Толщина покрытия 2-3,5 миллиметра. Основные качества: гибкость, прочность, легкость наклейки.

Пробка в плитках. Основная толщина 3-5,5 миллиметра. Соотношение ширины и длины 30х60 сантиметров. Стоимость плиточных обоев значительно превышает стоимость рулонных.

Пробковые без подложки. Очень хрупкие. В рулоне 5,5 метра длины.

Плюсы и минусы использования пробки

Достоинства пробковых обоев:

Долговечные. Срок годности не менее 10 лет.

Огнеустойчивость. Негорючи, выделения вредных веществ не происходит.

Невосприимчивы к свету и теплу, поэтому выцветание им не грозит.

Уникальная имитация натуральной древесины.

Повышенная звукоизоляция и теплоизоляция, благодаря которой поддерживается идеальный баланс климата в помещении.

Экологически безопасны, не вызывают аллергические реакции и проблемы дыхательной системы, так как совсем не задерживают пыль.

Не впитывают запах.

Наличие бактерицидного свойства.

Не требуют специального ухода и уборки.

Отличное сочетание с другими отделочными материалами.

Эстетически красиво.

Недостатки пробковых обоев:

Высокая цена. Однако долговечность сполна компенсирует этот несущественный минус.

Неудобство оклейки в сочетании с необходимостью идеально гладкой поверхности и специального клеящего вещества. Требуются концентрация и внимание в процессе работы.

Затруднения в последующем ремонте поверхности стен вследствие слишком плотного прилегания пробковых обоев.

Узкий спектр цветов и оттенков, что обусловлено одной цветовой гаммой древесины.

Уязвимость к влаге. Защитное покрытие является предметом первой необходимости!

Достаточно хлопотная и затратная установка исключительно пробковых обоев (не плитка, без подложек).

Итак, разобрав все преимущества и недостатки такого рода отделки стен, различные нюансы ремонта, можно прийти к выводу: на этот практически новый, эстетически красивый, экологически безопасный вид обоев определенно стоит обратить внимание при выборе строительных материалов для ремонта. Ведь он станет объектом восхищения не только домашних, но и гостей, и будет радовать вас не один десяток лет благодаря своему высокому качеству.