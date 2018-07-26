Красивые и легкие - обои из пробки®

Натуральные природные материалы или аналоги, имитирующие их, все больше и больше внедряются в современный интерьер загородных домов и городских квартир. Примером одного из них прекрасно служат пробковые обои, так полюбившиеся дизайнерам-оформителям, ведь они как нельзя лучше подходят как для домов, так и офисных помещений, создавая комфорт и уют.
Стили совершенно разного направления (кантри, экзотика, лофт, модерн и другие) создаются благодаря отличному сочетанию пробковых обоев и отделки из камня или древесины. Эта отделка прекрасно впишется в детскую комнату, гостиную, холл, спальню и станет главным украшением помещения. Сегодня можно прочитать массу положительных статей о пробковых обоях в интерьере и найти интересное дизайнерское решения для своего дома.
Благодаря пористой структуре пробковых обоев достигаются их главные качества:
Натуральная пробка, добываемая из коры пробкового дуба, служит основой для изготовления обоев. Португалия, Испания, Италия, африканские страны – родина этого материала. Фирмы-производители изделий из пробки в основном расположены в странах Европы. Это Португалия (основная страна-поставщик и изготовитель), Швейцария, Германия, Италия. В цехах заводов пробковая кора измельчается и прессуется под воздействием высоких температур и давления. За счет смолы, выделяемой в результате опрессовки и теплового воздействия, мелкие частички пробки склеиваются, образуя сплошное полотно. Этот вариант называют безосновным, потому что в нем отсутствуют посторонние материалы.
Иногда это полотно накладывается на подложку в виде флизелина или плотной бумаги, такие варианты пользуются большой популярностью среди покупателей. Часто такие обои красят, наносят защитный слой: это может быть пропитка воском, покрытие «дышащим» лаком в целях предотвращения попадания влаги. Что касается самих мелких элементов пробки, они очень хрупкие и дорогие, поэтому в производстве как отдельный строительный материал используются крайне редко.
Различают следующие виды обоев из пробки:
Достоинства пробковых обоев:
Недостатки пробковых обоев:
Итак, разобрав все преимущества и недостатки такого рода отделки стен, различные нюансы ремонта, можно прийти к выводу: на этот практически новый, эстетически красивый, экологически безопасный вид обоев определенно стоит обратить внимание при выборе строительных материалов для ремонта. Ведь он станет объектом восхищения не только домашних, но и гостей, и будет радовать вас не один десяток лет благодаря своему высокому качеству.