"Красная" зона карантина. Патрульные снова начали рейды в городском общественном транспорте

Это автостанция на Героев труда. 7 троллейбусов 47 маршрута простаивают более часа из-за нарушения одним из водителей правил карантина. Алексей говорит патрульные выписывают на него протокол - потому как вез в салоне стоячих пассажиров, переживает, ничего с этим сделать не может, ведь люди и слышать его не хотят, когда делает им замечания.

Алексей, водитель троллейбуса

Просто пассажирам делаешь замечание - на это никто не реагирует, всі вони тебе в рамки не ставлять. Твоя работа рулить, от і рули, а нам їхать надо. Вот і все.

Яна, пассажирка

Вообще не понятная ситуация, два-три человека стоящих, от этого никто не умрет. Да, люди стояли точно так же, как и везде ну а куда деться если надо ехать.

Пассажиры ждут, когда транспорт все же тронется. С полчаса ожиданий и некоторые не выдерживают - начинают кричать на патрульных и пассажиры, и водители.

Водитель троллейбуса

Еще хуже раз в сто, ну, там же все такой же общественный транспорт, почему они не идут туда, почему не останавливают поезда, почему не выписывают штрафы?

Вот я щас ехала трамваем - полный, забитый и вот так люди впритык стояли и ничего, а дети дома сидят щас внуки. бабушка пришла скупиться на базар, а теперь внуки сидят одни дома, а доехать нечем.

Богдан Христов, нач. отдела безопасности движения троллейбусного депо №2

Как нам бороться? Первую дверь мы не можем открывать, есть пожилые люди, есть люди с тачками, есть инвалиды заходят - мы открываем все двери. Драться с ними? Ну, водитель не может - он за дорогой должен смотреть.

Патрульные тем временем уверяют, остальные троллейбусы они никоим образом не задерживают - они могут ехать.

Дмитрий Снарский, инспектор патрульной полиции

Чи можете ви відпускати транспорт і складати протокол чи має стояти транспорт на який складається протокол? - Ну, водій та транспорт має стояти на місці для складання адміністративного протоколу, але це ніяк не заважає іншим тролейбусам проїжджати, це позиція. - Тобто можна опустити рога і іншим їхати? - Авжеж це позиція руководства непосредственно транспортного АТП.

Теперь Алексею грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, в то время как зарплата водителя - 8-9 тысяч, говорит мужчина.

А это уже парк Победы - на центральной аллее коротают время школьники, ведь с сегодняшнего дня их отправили на каникулы. Мама шестиклассника Анна, говорит не хотела бы чтобы дети вернулись к дистанционному обучению.

Анна Ортман, мать школьника

Он должен учиться, а дома те программы что есть - я не считаю их эффективными, я вижу, что он отстает по программе теперь.

Даниил, школьник

Есть свои плюсы, есть минусы, например, я могу уже вставать немного позже и могу высыпаться спокойно. После каникул еще не известно мы будем обучатся по дистанционному обучению либо будем идти в школу.

И хотя несмотря на то, что город перешел в красную зону эпидопасности и власть не ввела слишком жестких ограничений - например не остановила транспорт - харьковчане все равно говорят от ограничений устали.

Наталья

Как бы уже устали от карантина, то есть постоянно обмежування с весны на самом деле - я думаю все подустали.

А тем временем в горсовете на своей официальной странице похвастались тем, что провели студенческий бал-маскарад 16 октября, поздравил участников лично вице-мэр Игорь Терехов. Но вот полиция думает, что мероприятие прошло с нарушением требований карантина поэтому открыла уголовное производство. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.