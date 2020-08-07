То "красная зона", то "зеленая". Будут ли ужесточать карантин в Харькове и области?

Цвет Харькова на интерактивной карте сегодня менялся, как сигналы светофора. Утром город попал в "красную зону" из-за высокой распространения COVID-19. Такие данные были опубликованы Центром громадьського Минздрава на интерактивной карте. Однако затем город снова перекрасили в «зеленый». Харьковчане переживают, что из-за ухудшения ситуации в области, могут закрыть подземку, вернутся другие строгие ограничения, и большинство людей снова окажется без работы. По мнению горожан, чиновники должны тщательно продумать дальнейший план действий еще до начала второй волны. И пока не понимают - будут ли меняться карантинные правила на следующей неделе из-за путаницы.

Леонид, житель Харькова:

Я думаю, это уже ничего не поможет. На мое мнение, людям уже надоело сидеть дома. И вместо того, чтобы как-то их наказывать, надо как то их поощрять. Сидишь дома: молодец, держи какую-то копеечку. Потому что люди сидели дома, у кого то деньги закончились. А дома, когда ти в семье сидишь, особенно если дети, тебе это очень быстро надоедает.

Надежда, жительница Харькова:

Я считаю, что нужно выполнять все правила, которые при коронавирусе. Мыть руки, ходить в масках, на расстояниии, но это может тоже не спасти. А штрафы? Они такие, что никто их не заплатит. То есть люди сами должни подойьи к этому серьёзно и выполнять все правила. А закрывать метро, не знаю, правильно ли это.

Игорь, житель Харькова:

Ну, штрафы если ввести, у людей и так денег нету. А что было жестче? Куда еще жестче? Все дома и так сидят. Какие-то меры другие надо. Приходить к чему то другому надо. Пускай государство думает к чему приходить.

На Харьковщине уже несколько дней подряд - напряженная ситуация с распространением COVID. Только за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 146 жителей области. Два человека умерли. В общем, в регионе заболело более 4,5 тысяч человек. Основная часть больных - это именно жители Харькова, отмечают в областной государственной администрации. Чиновники подчеркивают - ситуация в регионе напрямую зависит от отношения людей к распространению коронавируса. Ухудшение статистики в ХОГА связывают с несоблюдением людьми адаптивного карантина, а также с увеличением количества тестирования. Больше исследований начали проводить, чтобы выявлять болезнь на ранних этапах.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Весь час запитували, чому у нас така висока смертність, от у нас і була висока смертність у зв’язку з тим, що ми виявляли на пізніх етапах. Люди зверталися пізніше. Чому, власне, ми кожного дня маємо по 140-150 захворілих. Тому що зараз ми робимо кожного дня більше тестів. Вдвічі-втричі. За вчора було протестовано майже 2 тисячі людей.

Возвращать ли ряд ограничений в Харькове в ближайшее время или же ситуация на следующей неделе останется неизменной, должна решить специальная комиссия. Ведь "красная" зона, в которой отнесли утром Харьков, предусматривает ряд строгих ограничений - остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров и тому подобное. А "зеленая" позволяет не менять существующие правила, хотя и оставляет обязательный масочный режим.

Правда, мэр Харькова Геннадий Кернес еще до заседания комиссии сразу сообщил, что останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не планируют. Эту информацию разместили на официальном сайте городского совета.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который состоялся 7 августа вечером, уточнил, что произошла техническая ошибка, поэтому Харьков приобрел красный цвет на интерактивной карте. Однако город и область в течение недели останутся в "зеленой зоне", поэтому карантин в регионе ужесточать не будут.