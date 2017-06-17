Красный Крест направил на Донбасс 17 тонн гумпомощи

17 июня 2017 г. 17:07
Источник: Новое время
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Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области 17 тонн строительных материалов, сообщила Государственная пограничная служба Украины в субботу 17 июня.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемую территорию проехал грузовой автомобиль с гуманитарным грузом. Автомобиль перевозил строительные материалы общим весом 17 тонн", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что груз жителям Донецкой области был направлен от Международного Комитета Красного Креста.

Также в сообщении говорится, что за прошедшие сутки в Гнутово пограничники обнаружили 2 автомобиля, которые с нарушениями перевозили товары на сумму почти 120 000 гривен.

Отмечается, что машины были загружены трикотажными изделиями, косметикой, средствами для бритья, детскими игрушками, компьютерным оборудованием и тому подобное. Сейчас транспортные средства переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения.

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