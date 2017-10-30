"Крайняя необходимость" и "Мимино". В Кивевском райсуде прошли дебаты по делу антимайдановца Сергея Юдаева

Под стражей один из лидеров антимайдана Сергей Юдаев находится почти три с половиной года. Именно столько времени понадобилось суду, чтобы разобраться с делом. В отличие от других трех подозреваемых Юдаеву кроме штурма и поджога здания областной администрации 7 апреля добавляют еще два эпизода. Первый - штурм накануне - 6-го, и погром редакции телекомпании АТН на следующий день. В основу обвинения среди прочего легли показания журналистов, которые были свидетелями как захват телеканала, так и здания облгосаминистрации.

Вадим Жилин, прокурор:

Вони показали, що 7 квітня 2014-го року діями нападників керував Юдаєв, який також безпосередньо брав участь у хуліганських діях, та знищенні майна телекомпанії АТН. Крім того, Борох та Ніколаєва показали, що після 24-ї години 7-го квітня 2014 року вони зайшли до приміщення ХОДА, та брали інтерв’ю на другому поверсі у учасників захоплення, коли їх побачив Юдаєв, який почав лаятись.

Все обвинения Сергей Юдаев отвергает. Его выступление длится почти час, он уверяет суд, что дело сфабриковано. А на него во время судебного следствия постоянно оказывалось давление. Суд Юдаев просит прекратить следствие по эпизоду 6 апреля, а погром АТН использует как алиби по второму эпизоду с захватом ХОГА. Подчеркивает - был в телекомпании, а в облгосадминистрацию прибыл позже, когда здание уже пылало. Касательно визита в АТН, хотя подсудимый и признает свое присутствие в помещениях телекомпании, уверяет - погромом не управлял, имущества не крушил, даже пытался остановить хулиганов.

Сергей Юдаев, подсудимый:

В офисе АТН 7 апреля 14 года, квалифицировать мои действия, как крайняя необходимость и освободить от ответственности по данному обвинению. В чем состоит крайняя необходимость, я давал показания в подробности.

Своего подзащитного поправляет его адвокат. Дмитрий Тихоненков не видит хулиганства, а, следовательно, и состава преступления в действиях Юдаева. Защитник ссылается на те же показания свидетелей - сотрудников АТН. Те, кто пришел в АТН, не желали продемонстрировать неуважение к обществу, а требовали только эфира, и имели неприязнь как к журналистам, так и к их работе. Тихоненков даже вспоминает советский фильм "Мимино".

Дмитро Тіхоненков, адвокат С. Юдаева:

Главного героя, который играл Кикабидзе, обвинили в хулиганстве, но когда выяснили, что у него были неприязненные отношения, а у нас об этом все абсолютно говорят, работники АТН, он был освобожден от уголовной ответственности и наказание было просто гражданско-правовое - штраф.

Для своего подзащитного Тихоненков требует оправдания, и отказа в удовлетворении гражданских исков. Такую же позицию заняли и защитники других подсудимых. Трое подозреваемых свою вину не признали, и считают, что следствие не предоставило ни одного доказательства их вины. Сторона обвинения не согласилась с защитниками. Вину подсудимых прокурор считает полностью доказанной. Причем в отличие от других подсудимых преступление, совершенное Юдаевым, прокурор считает тяжким.

Вадим Жилин, прокурор:

Юдаєва Сергія Олеговича визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою ст.. 294, та частиною 3 ст. 296 Кримінального кодексу, на підставі статті 70-ї Кримінального кодексу України призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

Другими подсудимым Олегу Крутову, Сергею Гапонову и Денису Левченко Вадим Жилин просит у судьи по 6 лет лишения свободы и полного удовлетворения гражданских исков. На завтра судом назначено заслушивание последнего слово обвиняемых. После судья уже сможет определиться с приговором.