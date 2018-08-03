Кредит под залог авто в Харькове – это легкость оформления и доступность. Достаточно обратиться в автоломбард в Харькове. Он работает больше 18 лет. Поэтому в качественности представляющихся услуг можно даже не сомневаться. Предоставляется и помощь в подборе лучшей кредитной программы.

Быстрый кредит под залог своего авто в Харькове – это реальность!

Автоломбард «Каштан 2000» в Харькове готов предложить клиентам кредитование под залог только на самых лучших условиях. Кредитная услуга представляется в качестве быстрого предоставления денежных средств в любой момент. Под видом залога могут выступать различные виды транспортных средств, а также движимое и недвижимое имущество. Оформить кредит можно под залог:

Специализированной техники. Легкового авто. Водного транспорта. Мотоциклов.

Вне зависимости от большой распространенности услуги, не каждый собственник авто знает о ее существовании. Поэтому предварительно стоит ознакомиться со всеми условиями кредитования. Компания «Каштан 2000» всегда готова предложить только лучшую процентную ставку.

Процедура оформления не занимает слишком много времени. Некоторое время назад на весь процесс мог уйти даже целый день. Сегодня же все изменилось. Денежные средства часто можно получить даже за час. Отсчет времени начинается с того момента, когда клиент приезжает в ломбард. Подобный показатель принято считать приблизительно раз в 14 быстрее, нежели при обращении в обычный банк.

Главные преимущества обращения в компанию «Каштан 2000»

Моментальная выдача денег. Транспорт остается у клиента. Оформление кредита на крупную сумму. Удобный график выплаты кредита.

Процент получения положительного решения чаще всего находится на более высоком уровне. А вот о банковских организациях здесь даже не стоит говорить. Там он с огромнейшим трудом достигает такого показателя, как 10 процентов. Процедура получения финансов при обращении в компанию «Каштан 2000» заключается в выполнении следующих простых действий:

Оценка профессиональными специалистами транспортного средства. Определение окончательной суммы оформляющегося кредита. Идентификация личности человека. Выдача кредитных средств в полном объеме. Получение денежных средств на руки. Возможно перечисление на банковскую карту.

Компания «Каштан 2000» предлагает оформить наиболее выгодные кредитные программы. Но при этом, существует только два следующих варианта:

Кредит, когда автомобиль остается на специализированной стоянке компании. При этом транспорт будет постоянно находиться под круглосуточной охраной и в полнейшей безопасности. Процентная ставка здесь находится на уровне 2 процентов. Но клиент тратит собственные денежные средства на последующее обслуживание автомобиля. Подобная услуга прекрасно подойдет собственнику устаревшего транспорта. Кредит, когда транспортное средство остается в собственности заемщика. Время оформления в данной ситуации не занимает больше одного часа. Максимальная сумма кредитования находится в пределах 80 процентов от общей цены автомобиля. А вот срок погашения кредитной задолженности не ограничен.

Требования к автомобилю заемщика

Оформление кредита в компании «Каштан 2000» возможно только в той ситуации, когда транспортное средство соответствует следующим требованиям:

Авто находится в рабочем и отличном состоянии. Машина не находится в розыске или угоне. Присутствует согласие со стороны второй половинки. Транспорт не арестован.

Необходимо быстрое оформление кредита под залог? Тогда компания «Каштан 2000» - идеальный помощник!

Если вы решили воспользоваться услугами компании или у Вас появились вопросы, оставье заявку на сайте https://fgk.ua/ и сотрудники компании обязательно с Вами свяжутся.