Крещение-2019: как правильно подготовиться к купанию?

Ряд рождественско-новогодних праздников заканчивает Крещение Господне, которое украинцы будут отмечать 19 января.

Христиане верят, что вся вода 19 января приобретает целебные свойства и помогает духовному очищению и обновлению человека. Поэтому многие в этот праздник предпочитает окунуться в освященную прорубь.

Впрочем, спасатели предупреждают, что купание в холодной воде может быть опасным, если не соблюдать определенные правила.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ДСНС в Харьк. обл.

Ну я ещё раз говорю, алкоголь и вода они не совместимы и всё-таки ещё раз повторяю: обратиться к врачу, проконсультироваться, узнайте своё состояние здоровья. Выполнять меры по безопасности, поймите, что там не скользко, что вы можете подходить к водоёму. И выполнять все рекомендации священника, который там будет находиться.

К тому же перед погружением нужно обязательно разогреть тело, а после купания растереться полотенцем и выпить заранее заготовленного горячего чая.

Также специалисты советуют не сидеть в проруби более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.

Игорь Лупандин добавляет, во время праздника вблизи водоемов в усиленном режиме будут дежурить спасательные подразделения ГСЧС.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Это будет либо наша техника, либо отдельный пост и не только в городе Харькове, но и во всех местах, где будет проходить в Харьковской области, будет обеспечен такими постами. Это наиболее подготовленные люди, которые могут оказать помощь, при каких либо ситуациях. В том числе там будут находиться на дежурстве и медицинская служба, которая окажет медицинскую помощь

Медики же предупреждают, что лицам, страдающим ишемической болезнью сердца, гипертоникам, людям, перенесшим инсульт, инфаркт, а также пациентам с сахарным диабетом, погружение в ледяную прорубь - запрещено.

Врач-терапевт Евгений Клюшников, не советует погружаться даже если легкие симптомы простуды.

Евгений Клюшников, врач-терапевт городской клинической больницы №27

Если не затрагивать вопросы религии и вопросы веры, чисто медицинский аспект, ну как бы однозначно тоже на этот вопрос ответить невозможно, почему, если человек подготовлен, если он практикует закаливание и неоднократно данную процедуру совершает, конечно, это польза, это тонизирует в принципе весь организм, защитные силы, собственно, профилактика всех заболеваний, если не тренированный человек, и в первый раз эта процедура - это чревато всевозможными последствиями.

Виктор в молодости купался на Крещение практически каждый год. Рассказывает, что на его счету более десятка погружений в прорубь, также советует - прежде чем решиться на купание - тщательно подготовиться. Его мысли разделяют многие харьковчане.

Виктор, харьковчанин

Советы. Надо подготавливаться, я так думаю, к этому, так сказать. Холодный душ дома делать, я не знаю. Обливания, такое контрастное. Тогда да, а так я бы не советовал с трахты-барахты в прорубь

Илья, харьковчанин

Полотенце, тапочки. Обязательно тапочки потому, что по снегу босым ходить очень холодно.

Екатерина, харьковчанка

Великолепные. Крылья вырастают, после купания. После купания жарко, не холодно абсолютно, поэтому рекомендую всем.

На Крещение традиционно освятят воду в восьми водоемах и источниках города.

А вот погода в праздник будет облачной, днем ​​небольшой мокрый снег. 19 января столбик термометра покажет от 2 мороза до 3 тепла днем, до -12 вечером. 20 января на дорогах ожидается гололедица, ночью до -15 градусов, днем ​​от 3 до 8 мороза.

В понедельник будет облачная погода, на дорогах - гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 мороза, днем ​​от -1 до -6.