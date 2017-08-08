Крики "Ганьба" и требования о переносе. В Харькове общественные обсуждения по поводу повышения тарифов прошли со скандалом

08 августа 2017 г. 14:04
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Сегодня, 8 августа, в здании КП "Харьковводоканал" общественники, представители городской власти и коммунальщики обсуждали повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Активисты возмущаются, что предприятие работает непрозрачно и тарифы на услуги "Харьковводоканала" завышены. В свою очередь, представители КП утверждают, что цена на водоснабжение и водоотведение экономически обоснована, поскольку растут расходы коммунальщиков, в частности, связанные с очисткой воды и с оплатой электроэнергии.

Собравшиеся активисты кричали "Ганьба" и предлагали перенести общественные обсуждения на другой день, поскольку для участия в обсуждении всех желающих необходимо помещение больше.

Однако, в горсовете сообщили, что в течение дня будет подготовлен протокол о том, что обсуждения состоялись, активисты в свою очередь утверждают, что есть ряд нарушений и рассматривают вариант обжалования протокола в суде.

Напомним, тарифы на водоснабжение и водоотведение в очереднйо раз выросли в августе 2017-го года. Позже в сети появилась информация, о том что с 1 января 2018 года коммунальщики планируют снова увеличить цену кубометра воды почти в два раза, а оплату за услуги водоотведение  поднять до 7,68 гривен за кубометр.

 

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