Криклий советует планировать отдых на вторую половину лета

По прогнозам министра инфраструктуры Владислава Криклия, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но этого точно не будет до майских праздников.

Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок - это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.