Криклий советует планировать отдых на вторую половину лета

22 апреля 2020 г. 13:08
Источник: BBC News
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По прогнозам министра инфраструктуры Владислава Криклия, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но этого точно не будет до майских праздников.

Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок - это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.
 
Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.
 
"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - предположил министр.

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