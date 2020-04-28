Криоконсервация яйцеклеток: что это и кому показана®

Криоконсервация яйцеклеток — одно из направлений в комплексе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРП). Суть методики заключается в глубоком замораживании женских половых клеток в жидком азоте, при температуре –196 C°. Жизненный цикл в жидкостях и тканях замирает, но после размораживания вновь восстанавливается.

Главная цель, с которой проводится криоконсервация яйцеклеток, — сохранение биологического материала до того момента, когда будет принято решение об его использовании.

Когда возникает необходимость в криоконсервации яйцеклеток

К замораживанию половых клеток прибегают в нескольких случаях:

когда беременность необходимо отложить (в том числе по социальным причинам);

когда женщине предстоит пройти курс токсичного лечения (химиотерапия или облучение);

при планировании, в будущем, использовать технологию ЭКО.

Таким образом криоконсервация яйцеклеток — это своего рода сбережение генетического материала для использования в наиболее подходящий период, страховка от неблагоприятных событий, препятствующих наступлению беременности. Размороженные половые клетки могут быть использованы для оплодотворения спермой полового партнера или донора.

Заморозка ооцитов представляет особую важность для женщин, планирующих беременность в позднем возрасте (после 30–35 лет). Организм постепенно снижает способность к воспроизводству, и шансы забеременеть естественным путем к 40 годам в 2–3 раза меньше, чем в 25-летнем возрасте. Сохранение фертильных клеток молодой женщины (18–29 лет) позволит позднее забеременеть и родить здорового ребенка.

Способы замораживания

Криоконсервация осуществляется по двум методикам. Первая технология предусматривает медленное удаление жидкости из клетки (дегидратация) с последующей ее заменой криопротектором. Второй способ получил название витрификация, то есть мгновенное замораживание без процесса кристаллизации. Оба метода применяются в практике репродуктологии, выбор осуществляется на основании биологических показателей тканей.

Хранение замороженных ооцитов не оказывает влияния на их качество и жизнеспособность, однако процент выживания эмбрионов после витрификации составляет 90%, а после медленной заморозки — 50%.

Суть процедуры

Решение принимается совместно пациенткой и врачом. Предварительно осуществляется обследование у гинеколога, эндокринолога, терапевта, проводятся лабораторные исследования. Если показатели здоровья в норме, назначается стимуляция овуляции с помощью гормональных препаратов. Это необходимо для получения большого количества фолликулов с яйцеклетками.

Пункция фолликулов и получение ооцитов — малоинвазивное оперативное вмешательство, выполняемое под местным или общим наркозом. После этого производится витрификация и материал помещают в специальные сосуды для хранения. В каждой пробирке-трубочке хранится до 5 ооцитов.

Стоимость хранения

Биоматериал сохраняется десятки лет, однако врачи рекомендуют использовать яйцеклетки в течение 5–7 лет. Стоимость взимается за месяц хранения: чем больше хранится ооцитов, тем выше оплата услуги. Витрификация оценивается дороже медленной заморозки, поскольку этот метод является более эффективным и надежным.

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