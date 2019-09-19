Кровавая расправа в автомобиле: за убийство таксиста харьковчанин отправился за решетку

Суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за убийство таксиста на Основе, которое произошло в феврале этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, 11 февраля этого года на ул. Вокзальной в Харькове осужденный попросил знакомого, который зарабатывал частным извозом, подвезти его по делам.

По дороге между мужчинами возник конфликт. Водитель якобы негативно высказался в адрес экс-супруги пассажира. Мужчину это возмутило. Он набросился на товарища с ножом и нанес два удара в шею и грудь.

Истекая кровью, пострадавший пытался выйти из автомобиля, однако злоумышленник удерживал его за рукав куртки. Когда водителю все же удалось освободиться, он только успел позвать на помощь и упал без сознания. Нападающий тем временем скрылся.

Все события происходили на глазах у прохожих, которые сразу же вызвали полицию и медиков. Однако спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Харьковчанина суд приговорил к 10 годам лишения свободы.