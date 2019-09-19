 

Кровавая расправа в автомобиле: за убийство таксиста харьковчанин отправился за решетку

19 сентября 2019 г. 11:56
6 просмотров

Суд вынес приговор 51-летнему местному жителю за убийство таксиста на Основе, которое произошло в феврале этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, 11 февраля этого года на ул. Вокзальной в Харькове осужденный попросил знакомого, который зарабатывал частным извозом, подвезти его по делам. 

По дороге между мужчинами возник конфликт. Водитель якобы негативно высказался в адрес экс-супруги пассажира. Мужчину это возмутило. Он набросился на товарища с ножом и нанес два удара в шею и грудь. 

Истекая кровью, пострадавший пытался выйти из автомобиля, однако злоумышленник удерживал его за рукав куртки. Когда водителю все же удалось освободиться, он только успел позвать на помощь и упал без сознания. Нападающий тем временем скрылся. 

Все события происходили на глазах у прохожих, которые сразу же вызвали полицию и медиков. Однако спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Харьковчанина суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.