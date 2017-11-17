Кровавое ДТП на Сумской. Прошел третий следственный эксперимент с участием Дронова

Третий следственный эксперимент в деле о смертельном ДТП на улице Сумской проходить при участии второго подозреваемого Геннадия Дронова и пассажирок, которые в момент столкновения находились в двух автомобилях участников аварии. Первой дает показания девушка-пассажир «Лексуса», за рулем которого была Елена Зайцева.

Правая сторона по вот этой линии что показывала. Ровно, ровно выставляй и чуть-чуть левее.

Следующая участница следственного эксперимента уже пассажирка «Фольксваген Туарег». Вскоре на место кровавого ДТП приезжает и водитель «Туарега» Геннадий Дронов. После судебного заседания по поводу обжалования решения об избрании меры пресечения, которое апелляционный суд оставил в силе, Дронова привозят прямо из СИЗО в наручниках. Перед установлением обстоятельств октябрьской трагедии при участии Дронова, одну руку подозреваемому освобождают. Около часа он описывает правоохранителям детали того дня: с какой скоростью двигалось его авто, где находился «Лексус» за несколько секунд до столкновения, в каком именно месте произошел контакт машин. Рассказывает - поучаствовать в предыдущих экспериментах не мог из-за состояния здоровья. После проведения следственных действий с его участием, уверен, картина событий того дня будет более полной.

Геннадий Дронов, подозреваемый:

Я просто не мог этого раньше сделать, потому что я не здоров, я лежал в больнице. Люди приходили, проведывали, я никуда не бегал. - Вы довольны? Выслушали вашу точку зрения? - Вы ж сами все видели. Вы присутствовали. Я все что вспомнил, все показал, но у меня ж травма головы, извините. Это я сейчас с вами нормально разговариваю, я еще недели две назад не мог нормально разговаривать.

Адвокат Дронова, Сергей Перепелица отмечает, пока о конкретных результатах эксперимента, в котором поучаствовал его подзащитный говорить рано, но тем, что водитель «Туарега» получил возможность предоставить подробную информацию о ДТП, он и его клиент довольны.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Ось коли будут проведені експертизи, можна будет говорити про якийсь певний результат. Зараз нас вислухали, ніяких перепон в проведенні слідчого експерименту не було, всі відстані замірені, тому вважаю, що в принципі, слідчий експеримент пройшов нормально з дотриманням всіх вимог законодавства.

Тем временем, правоохранители ответить на вопрос о том, будут ли снова проводиться следственные эксперименты пока точно не готовы.

Игорь Волков, следователь:

Пока я на этот вопрос категорично ответить не могу. Я думаю, что сегодня были получены все данные, исчерпывающие данные по механизму от каждого из водителей и пассажиров.

По данным следствия, некоторые экспертизы уже готовы, другие до сих пор продолжаются, но в полиции подчеркивают – уже проделана огромная работа по поиску всех необходимых доказательства и по установлению обстоятельств ДТП.