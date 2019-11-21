Кровавое ДТП на Сумской: защита Зайцевой подала кассационную жалобу на приговор

Адвокат харьковчанки Елены Зайцевой, осужденной по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли шесть человек, подала кассационную жалобу на приговор.

Соответствующее постановление о поступившей в Верховный Суд жалобе зарегистрировано в Едином реестре судебных решений 20 ноября и тогда же было опубликовано.

Как указывается в тексте постановления, в своей кассационной жалобе адвокат, ссылаясь на существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и несоответствие назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности осужденной из-за его суровости, просит: или отменить вынесенный приговор в части наказания и взыскания возмещения имущественного и морального вреда, а уголовное производство по ней - закрыть или изменить приговор, смягчив ей наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года, освободив ее подзащитную от отбывания основного наказания с испытательным сроком, а также в части разрешения гражданских исков применить долевой порядок взыскания ущерба вместо солидарного, в процентном возмещении в размере 30% на 70%, возложив большую часть на второго осужденного, которым по делу является Геннадий Дронов.

Впрочем, коллегия судей нашла в жалобе защитника Зайцевой ряд недочетов и нарушений требований УПК.

В связи с этим суд постановил оставить без движения кассационную жалобу адвоката, установив ей пятнадцатидневный срок для устранения указанных в ней недостатков.

Как отмечается, в случае невыполнения изложенных в постановлении требований кассационную жалобу вернут защитнику.

Напомним, суд первой инстанции признал обоих водителей виновными в совершении смертельной аварии и приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы.

В августе Апелляционный суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений. Сейчас Геннадий Дронов отбывает наказание в колонии на Полтавщине, а Елена Зайцева - в исправительном центре в Днепропетровской области.

Как сообщалось, адвокат Геннадия Дронова обжаловал приговор в Верховном Суде.