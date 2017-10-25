Кровавый перекресток неделю спустя. Как Харьков переживает трагедию

Старший прапорщик технического отдела академии Нацгвардии Украины Андрей Галаган - один из одиннадцати офицеров, которые пришли в донорский пункт сдачи крови, который находится в больнице скорой и неотложной помощи. У Андрея самая распространенная группа - вторая положительная, он – донор с опытом. Случай, когда надо помочь пострадавшим девушкам, отец которых служит в Нацгвардии, Андрей Галаган не мог пропустить:

Андрей Галаган, техник академии Нацгвардии

Пришел, потому что если не делать ничего хорошего, то ничего хорошего не будет, мне не тяжело, конечно думаю , что выздоровеют

Ярослав Нестерук тоже не первый раз сдает кровь. Парень надеется, что его помощь будет маленьким взносом в деле выздоровления Дианы и Оксаны, а также другим пострадавшим. Он не считает свой поступок особенным:

Ярослав Нестерук, офицер академии Нацгвардии

Ні це не якийсь геройський вчинок, це як би вчинок який має робити кожна свідома людина, яка має можливість

В областной клинической больнице уже неделю лечатся две девушки – 26-летняя Анна Комар с тяжелой черепно-мозговой травмой и 29-летняя Жанна Власенко - за здоровьем этой женщины следит целая бригада медиков, нейрохирургов и гинекологов из Харькова и Киева. Консилиумы назначают несколько раз на день. По словам заместителя главного врача Владимира Яроша – кесарево сечение они пока делать не собираются, девушку держат в состоянии медикаментозного сна для того, чтобы не начались преждевременные роды:

Владимир Ярош, зам. главного врача Областной клинической больницы

Речь о кесаревом сечении не идет, учитывая определенную травму таза у этой женщины, если начнется родовая деятельность, будет кесарево течение. Течение ее черепно-мозговой травмы сопровождается определенным психмоторным возбуждением, что может привести к тонусу матки и само по себе движение, учитывая траву таза, для нее не показано.

Двоюродная сестра Жанны Власенко уже неделю, как разрывается между двумя больницами Харькова, где находятся ее девчонки - Жанна и Оксана. Говорит, что аварию все родные и близкие восприняли, как личное горе, все силы направлены на то, чтобы сохранить жизнь молодой мамы и ребенка. Кстати, средства на лечение пересылает вся Украина, медикаментами обеспечивает государство полностью, а от семьи Елены Зайцевой ни звонков со словами извинения или поддержкой, ни каких-то средств до сих пор не поступало, говорит Татьяна Власенко. Двадцатидевятилетняя Жанна беременная первый раз, девушка в браке два года и для ее семьи появление первенца - задача номер один:

Татьяна Власенко, сестра пострадавшей Жанны Власенко

Ця дитина для них це перша дитина,і знаєте їй не двадцять, з роками, і вона досить переживала, ходила на йогу тримала дієту спеціальну – тобто вона зробила все зі своєї сторони, що від неї залежало, щоб роди пройшли найкращим образом

Друзья сестер Дианы и Оксаны Берченко, а также мужа Оксаны - погибшего Александра Евтеева также по очереди дежурят у входа в реанимацию «неотложки». Алексей Мирошниченко однокурсник супружеской четы Евтеевых говорит, что Оксану берегут от страшного известия относительно гибели Саши, состояние Дианы - остается очень тяжелым, но есть позитивная динамика:

Алексей Мирошниченко, дург Александра та Оксаны

20 октября Ксюша уже пришла в себя. Как вся страна уже знает, ей пока что естественно, ничего не говорят. Ей пока это и не нужно знать. Более плохо сейчас у Дианы дела, но уже сказали, что легкие и сердце уже функционируют самостоятельно. То есть момент поправления идет.

Людмила Мащенко, подружка Дианы Берченко

Диана это тот человек, когда надо сделать на вчера –она сделает, надо сделать сегодня быстро она сделает, надо ехать - она выезжает, когда она уходила в отпуск или на больничный- мы все скучали – было грустно, это был тот человек, ей 24 года она собирала игрушки с макдональдса.

Неделю на улицу Сумскую, где случилась ужасная автокатастрофа, харьковчане несут цветы, лампадки, игрушки и портреты погибших. Неделю не утихают разговоры о том, будут ли наказаны виновные в этой трагедии. На сайте Харьковского горсовета зарегистрированные петиции с требованием оградить пешеходов в городе, установить защитные ограждения, а также камеры видеонаблюдения. Все три петиции пока набрали чуть больше тысячи голосов. Чтобы их рассмотрел горсовет, каждая из них должна набрать пять тысяч голосов в течение 90 дней.