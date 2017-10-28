Крупные предприятия уплатили почти 2 миллиарда гривен единого социального взноса

Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за девять месяцев 2017 года уплатили в систему общеобязательного государственного социального страхования 1 млрд. 968 млн. грн. единого взноса.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, это на 287 млн. грн., или на 17,1 % превышает поступления за январь-сентябрь прошлого года.

В частности, в сентябре текущего года крупным бизнесом было уплачено 247,5 млн. грн. единого взноса, что на 42 млн. грн., или на 20,4%, превышает поступления за сентябрь прошлого года и на 10,2 млн. грн., или на 4,3% превышает поступления августа текущего года.

В Харьковском управлении напомнили, что за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление не по установленной форме отчетности по ЕСВ предусмотрен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое такое нарушение. За такие же нарушения, содеянные повторно на протяжении года, налагается штраф в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое такое нарушение.

Согласно части первой ст. 165¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление не по установленной форме отчетности по ЄСВ, налагается штраф на должностных лиц предприятий, физических лиц - предпринимателей или лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. За действия, повторно содеянные лицом, которое на протяжении года было подвергнуто административному взысканию за одно из вышеуказанных правонарушений, налагается штраф от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан