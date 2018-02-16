Крупный пожар в жилом доме на переулке Плетневском: спасатели эвакуировали 22 человека

Пожар в одном из домов в переулке Плетневском начался ночью, около половины второго, рассказывает жительница дома, который находится рядом, Елена. Именно в это время соседи начали стучать к ней в дверь, чтобы сообщить о беде. Спасаясь от огня, люди выбегали на улицу в домашней одежде, не взяв с собой документы или другие вещи.

Елена, жительница соседнего дома:

Это был осмотреть страшно, мы выскакивали, мы не задумывались, что нам что-то нужно взять. Мой ребенок, пусть ей 17 лет, но она выбежала в пижаме, в халате. Ну вот здесь всех, ребенка эвакуировали, это все было как бы слажено и сами соседи уже друг другу помогали выводить все, пожарники наехало много, все.

На месте работало 70 спасателей и 14 единиц специальной техники. Общая площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Огонь успел охватить не только 3 квартиры на втором этаже здания, но и деревянные конструкции перекрытия, чердачного помещения и крыши, что усложняло работу спасателей.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Эти дома строились некоторые в 18, в 19 веке, некоторые в начале 20 века и там очень плотная застройка и нашему автомобилю подъехать очень сложно, а с учетом конструктивных элементов, с учетом ночного времени - первое, что необходимо было сделать - это обезопасить людей.

Из задымленного здания эвакуировали 22 жителей, около 4 часов утра пожар был локализован, почти в7 его удалось ликвидировать полностью – после того, как спасатели закончили проверку всех помещений и убедились, что в пустотах деревянных конструкций огня уже не было.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Рассматривается две причины - это техническая причина, связанная с возникновением электропроводки, возможно короткое замыкание, ну и человеческий фактор, это имеется ввиду неосторожное обращение. и опять же - время берется, в какое время это произошло. Ну там работают специалисты правоохранительных органов, они привлекли наших специалистов из пожарно-технической лаборатории.

По состоянию на 3 часа дня 16 февраля в доме на переулке Плетневском отсутствовали вода, газ и свет, аварийные бригады продолжали ликвидировать последствия пожара.