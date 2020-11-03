Крушение Ан-26: на месте трагедии через 40 дней провели панихиду

Прошло уже сорок дней со дня крушения Ан-26 под Чугуевом, а также гибели экипажа и курсантов. Как сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сегодня, 3 ноября, на месте трагедии провели панихиду.

"Чтобы почтить погибших летчиков, к месту трагедии, которое стало местом их памяти, пришли сегодня представители командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, представители командования и личного состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Склоним в этот день головы и вспомним в молитвах каждого", - говорится в сообщении.