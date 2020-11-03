Крушение Ан-26: на месте трагедии через 40 дней провели панихиду

03 ноября 2020 г. 17:58
1 просмотр

Прошло уже сорок дней со дня крушения Ан-26 под Чугуевом, а также гибели экипажа и курсантов. Как сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сегодня, 3 ноября, на месте трагедии провели панихиду.

"Чтобы почтить погибших летчиков, к месту трагедии, которое стало местом их памяти, пришли сегодня представители командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, представители командования и личного состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Склоним в этот день головы и вспомним в молитвах каждого", - говорится в сообщении.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53