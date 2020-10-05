Крушение Ан-26: троих авиаторов похоронят в Чугуеве

Троих членов экипажа Ан-26, которые погибли во время авиакатастрофы в Харьковской области 25 сентября, похоронят в Чугуеве завтра, 6 октября. Об этом пишет «Суспільне» ссылкой на Чугуевский городской совет.

"6 октября около 12.30 на территории Храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", (г. Чугуев, площадь Аграрная, 5) состоится прощание с погибшими авиаторами. Богдан Кишеня и Ашраф Мсуя будут похоронены на кладбище "Новое", Евгений Иванов - на Преображенском кладбище", - говорится в сообщении.