Крушение Ан-26: троих авиаторов похоронят в Чугуеве

05 октября 2020 г. 17:14
306 просмотров

Троих членов экипажа Ан-26, которые погибли во время авиакатастрофы в Харьковской области 25 сентября, похоронят в Чугуеве завтра, 6 октября. Об этом пишет «Суспільне» ссылкой на Чугуевский городской совет.

"6 октября около 12.30 на территории Храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", (г. Чугуев, площадь Аграрная, 5) состоится прощание с погибшими авиаторами. Богдан Кишеня и Ашраф Мсуя будут похоронены на кладбище "Новое", Евгений Иванов - на Преображенском кладбище", - говорится в сообщении.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53