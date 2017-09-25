Крушение самолета на Харьковщине: в полиции ждут результаты экспертиз

Правоохранители рассматривают сразу несколько версий крушения самолета в Нововодолажском районе.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

"Техническое состояние, некачественное топливо, состояние здоровье, возможно потеря сознания иди сердечный приступ. Назначен ряд экспертиз, ещё результаты не поступили. Есть версия об умышленном характере, не отбрасывают такую версию. Компания, кому принадлежит самолёт, там также ведётся работа", - подчеркнул Бех.