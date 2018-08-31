"Крылатый" великан на Мемориале Славы и 350 новобранцев. Как прошла присяга в университете имени Кожедуба

31 августа 2018 г. 17:00
Автор: Наталья Белокудря
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Наталья Белокудря, журналист АТН

Вперше у Харкові  на Меморіалі Слави облаштована виставка військової техніки повітряних сил Збройних Сил України. Перлина колекції - основний винищувач ЗСУ - літак МІГ-29

Управлять этим самолетом курсантам позволят только перед выпуском на четвертом курсе. Сначала они пройдут подготовку на тренажерах, МиГ-29 - очень мощный и надежный истребитель, даже выставочный экземпляр после капитального ремонта может запросто подняться в небо, рассказывают военные:

Леонид  Северин, заместитель начальника тренировочного комплекса ХНУВС

Самолет действующий, используется для обучения инженеров летного факультета, доставлен своим ходом, буксировкой, ночью

До присяги - считанные минуты, и ректор университета воздушных сил имени Кожедуба дает команду начальникам факультетов начать церемонию. Почти 350 будущих защитников Украины говорят текст присяги:

Присягаю українському народові завжди бути .. захищати її територіальну цілісність та недоторканість…

Семнадцатилетний Антон Каплун невероятно горд, что стал военнослужащим. В семье он - первый, кто связал свою судьбу с армией.

Не случайно выбрал он радио-технический факультет и  уверен, что без его знаний и умений ни один самолет не поднимется в воздух.

Он мечтает быть отличником. А еще вместе с другими новичками он уже прошел полигонные испытания, там парень впервые взял в руки оружие:

Антон Каплун, курсант факультета радио-технических войск ХНУВС

Стріляли, багато стріляли – оце було найцікавіше, особливо ніччю, коли видавали трасельні патрони, воно як салют, дуже цікаво, красиво, о.. ще медицина – це для мене найулюбленіші лекції, я аж думав стати санітаром

Антона Каплуна пришла поддержать вся его семья. Мама Татьяна признается, что все время у нее дрожали ноги от переживаний, а девушка Антона – Даниэла - так увлеклась зрелищным маршем первокурсников, что сама захотела поступить в вуз:

Даниэла Фиалковская, подруга курсанта

Це навіть грандіозно! Я на такому святі ніколи ще не була, і мені дуже цікаво! Взагалі-то я б сама хотіла б сюди поступити! На літаку літати!! Але дівчат не беруть, тільки штурманом можна бути

Несмотря на гендерные ограничения, девушек первокурсниц больше двадцати. Каждый пятый курсант продолжает военную династию. Также в торжественном строю - более 100 лицеистов и 70 детей участников АТО и ООС.

В университете говорят : в этом году был очень жесткий конкурс, и звание «курсант» получили только достойные:

Константин Васюта, и.о. заместителя начальника ХНУВС им.Ивана Кожедуба

70% та більше навчальних занять проводяться в польових умовах, вони є практично спрямовані. Викладачі проводять всі заняття і вдень, і вночі, спираючись на досвід, який отриманий під час операції об"єднаних сил на сході України.

После торжеств на Мемориле Славы «кожедубовцев» отпустили на короткие выходные, а уже с понедельника новобранцев ждут занятия в Вузе.

 

Видео: 

"Крылатый" великан на Мемориале Славы и 350 новобранцев - 31.08.2018

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