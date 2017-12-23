Крымчан с 1 января будут штрафовать за авто с украинскими номерами

С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать. Об этом заявил "начальник крымского управления" ГИБДД Анатолий Борисенко.

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

"До 1 января 2018 года — конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", — отметил Борисенко.

При этом он отметил, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.