Крымчан с 1 января будут штрафовать за авто с украинскими номерами

23 декабря 2017 г. 12:55
Источник: УНИАН
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С 1 января 2018 года жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать. Об этом заявил "начальник крымского управления" ГИБДД Анатолий Борисенко.

Речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

 "До 1 января 2018 года — конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", — отметил Борисенко.

При этом он отметил, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.

 

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