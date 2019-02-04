Крыша течет, в школе - потоп. В Чкаловском НВК заливает учебные классы и библиотеку

Потоп в Чкаловской школе начался неделю назад. Залило и библиотеку, и учебные классы. Кабинет информатики - сейчас одно из самых опасных помещений. За состоянием электропроводки постоянно следят учителя. В классе - сыро. Компьютеры переставили подальше от залитой водой стены.

Татьяна Белянкина, учительница информатики:

Цей кут повністю потік, а для роботи мені потрібен інтернет, мережа комп’ютерна, тому прийшлось все знімати і переносити, бачите, в якому стані все.

В библиотеке стеллажи с учебниками и произведениями известных писателей, а также поэтов накрыли пленкой. Учителя переживают, что влага и сырость может убить книги. Крыша начала протекать еще несколько лет назад, говорит библиотекарь, но этой зимой потоп самый масштабный.

Наталья Гусакова, библиотекарь:

Передвигаем стеллажи, фонд смешивается, потом снова нужно разделять – світова література, українська, общественно-политическая, потом много мороки все на место поставить. Так как в этом году течет, никогда еще не было!

Ярослав и Виталий, ученики 9-го класса:

Плохо, обходить постоянно эти ведра с водой, течет, может, на голову капать, входы закрывают некоторые, неудобно обходить.

Родители учеников Чкаловского школы возмущены тем, что их детям теперь приходится ежедневно заниматься в ужасных условиях.

Елена Чубукина, мама ученика:

Я зашла, я в шоке, везде потеки. Везде этот грибок, там полстены уже выпало и если мы не будемо говорить об этой проблеме, то я думаю, наша школа еще года 2 постоит и можно будет строить новую.

Татьяна Кутепова, мама ученика:

Конечно, возмущает. Вот зашли в этот класс, рядышком, там грибок, там вонь стоит. Ну как там можно детям нашим заниматься, скажите пожалуйста?

Из-за потопа уроки в школе и перемены сократили. Все занятия проводят в классах на первом этаже.

Татьяна Тимощенко, директор Чкаловского НВК:

Школа была рассчитана, когда я начинала работать, было больше тысячи человек, сейчас у нас 435, так что у нас есть возможность пересадить детей, мы пересадили детей в сухие классы.

В прошлом году, говорят в поселковом совете, старую кровлю заменили, но частично. Проект большой реконструкции крыши готов, уверяет начальник отдела образования Валерий Белевцов. Правда, деньги на проведение работ, отмечает он, пока ищут. Стоимость ремонта составляет около 7 миллионов гривен.

Валерий Белевцов, начальник отдела образования Чкаловського поселкового совета:

Эта проектно-сметная документація будет 19 февраля будет утверждаться на сессии селищної ради, потом займемся поиском денег. Учитывая масштаб бедствия, который настал, думаю, должен поддержать областной совет и, может быть, даже и Министерство.

Согласно паспорту бюджетной программы поселкового совета на 2019-й год, на общеобразовательные учреждения, а также детские сады и интернаты чиновники планируют потратить более 50 миллионов гривен. И хотя чиновники жалуются на то, что теперь придется дополнительно искать 7 млн гривен на реконструкцию крыши, ранее они предусмотрели в бюджете более 11 миллионов на нужды поселкового совета и исполнительного комитета для обеспечения деятельности.