Кто активно скупает малогабаритное жильё на отечественном рынке недвижимости?®

Продажи небольших по площади однокомнатных квартир демонстрируют быстрые темпы роста и преобладают в общем объёме сделок купли-продажи жилья. Самыми популярными форматами малогабаритного жилья на отечественном рынке недвижимости выступают квартиры гостинки и студии. При этом основной спрос на такую жилплощадь исходит от нескольких определённых категорий населения.

Экономные покупатели жилья «для себя»

Строительство малогабаритного жилья процветает не только в столице, но и в регионах. Например, в Харькове реализуется масштабный проект по строительству целого жилого комплекса с квартирами гостиничного типа ЖК «Воробьёвы горы», ознакомиться с планировками и ценами на которые можно на официальном сайте застройщика https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/. Следует заметить, что квартирами малой площади в таких специализированных жилых комплексах чаще всего интересуются обычные граждане, подыскивающие недорогое современное жильё для себя или своих детей. Экономные покупатели выбирают квартиры гостиничного типа, поскольку цена квадратного метра такого жилья ниже, чем обычных квартир со стандартной планировкой и квадратурой. Благодаря этому, можно купить отдельную жилплощадь – небольшую квартиру гостиничного типа – даже располагая весьма скромным бюджетом.

Инвестиционные сделки на рынке жилья

Значительный процент сделок купли-продажи на рынке жилья приходится на инвесторов. Это особый сегмент целевой аудитории, который преследует цель выгодного и безопасного вложения собственного капитала. Жильё малогабаритного типа стало объектом номер один для инвестиций в первичную недвижимость. Это связано сразу с несколькими аспектами:

минимальная стоимость приобретения гостинок;

уверенный рост цены малогабаритного жилья;

стабильно высокий спрос на небольшие квартиры.

При этом инвесторы склонны приобретать не по одной, а по несколько квартир гостиничного типа сразу. Причём, многие даже скупают такие квартиры в рамках одного дома или жилого комплекса. В частности, такая тенденция ярко прослеживается на примере ЖК «Воробьёвы горы» в Харькове, где почти каждый третий инвестор оформил договор на приобретение сразу двух, а некоторые – даже трёх недорогих обособленных квартир для сдачи в аренду с последующей перепродажей в будущем по возросшей цене.