Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса отключений

19 марта 2020 г. 9:54
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Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 18.03.20 г., ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

А также:       

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70, ул. Космонавтов, 4 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 25/46 (п. №3, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

 

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