Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса отключений

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 18.03.20 г., ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70, ул. Космонавтов, 4 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 25/46 (п. №3, стояк) до 20:00 19.03.20 г.