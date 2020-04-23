Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса отключений

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 17:00 23.04.20 г., ул. Дружбы Народов, 232-а,б,в, 234, 238, 240, 242, 244, 246, ул. Родниковая, 5, 7, 9, 9-а до 20:00 23.04.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Сумская, 26 (п. №2, стояк) до 20:00 23.04.20 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171-е (п. №3), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №1) до 17:00 23.04.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 23.04.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Самодеятельная (ч/с), ул. Золочевская (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 23.04.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6) до 17:00 23.04.20 г., ул. Полярная (ч/с) до 20:00 23.04.20 г.