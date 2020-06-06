Кто сегодня без воды: список адресов

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №3) до 17:00 06.06.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 06.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 80(п. №6) до 17:00 06.06.20 г.

Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 13 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (спаренный стояк), ул. Менделеева, 23/2 (п. №3) до 20:00 06.06.20 г.

Основянский район:

ул. Руставели, 42/1 (п. №1) до 17:00 06.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк) до 20:00 06.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 190 до 20:00 06.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 3-а (п. №2), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк) ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (ч/с), ул. Веселая (ч/с) до 20:00 06.06.20 г.