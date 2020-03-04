Кто сегодня остался без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с), ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 04.03.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Электровозная, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 04.03.20 г.

Московский район:

пр. Московский, 131-б (п. №1, стояк) до 17:00 04.03.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б, ул. Академика Павлова, 140, 140-а, ул. Героев Труда, 68-б (стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 04.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 04.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк), ул. Власенко, 9 (п. №7, стояк), ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 04.03.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 04.03.20 г.

Холодногорский район:

пер. Чередниченковский, 7 (стояк), ул. Таганская, 14/1 (п. №1) до 20:00 04.03.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 04.03.20 г.